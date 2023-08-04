Beginilah kondisi Jl Maulana Hasanudin, Cipondoh setelah saluran air bersih milik PT Tirta Benteng bocor. Air tumpah ruah di jalan dan merendam jalan tersebut.

Kondisi ini sudah terjadi sejak kemarin, pada Jumat (4/8/2023) subuh, membuat arus lalu lintas terganggu. Para pengguna jalan berharap pihak terkait segera memperbaiki saluran air yang bocor, sehingga jalan yang kerap mereka lintasi bisa lancar kembali.

Reporter: Sukron

(fru)

