Jokowi Resmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Telan Anggaran Rp3,2 T

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 10:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Ruas Cigombong-Cibadak, Jawa Barat pada hari ini Jumat (4/8/2023). Ruas Cigombong-Cibadak memiliki panjang 11,9 km dan menghabiskan anggaran Rp3,2 triliun. Diharapkan dengan selesainya jalan tol tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat.
 
Jokowi menjelaskan ketertarikan para investor dalam membangun jalan tol di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan jalan tol saat ini paling banyak dibangun di Jawa Barat.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

