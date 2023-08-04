Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Ruas Cigombong-Cibadak, Jawa Barat pada hari ini Jumat (4/8/2023). Ruas Cigombong-Cibadak memiliki panjang 11,9 km dan menghabiskan anggaran Rp3,2 triliun. Diharapkan dengan selesainya jalan tol tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat.

Jokowi menjelaskan ketertarikan para investor dalam membangun jalan tol di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan jalan tol saat ini paling banyak dibangun di Jawa Barat.

