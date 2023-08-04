Okezone Updates dibuka dengan video viral pria di Bandung, Jawa Barat, mengajak duel begal yang hendak merampas motornya. Video berikutnya ada emak-emak yang mengamuk karena anaknya gagal lulus ujian pembuatan SIM.

Okezone Updates ditutup oleh rekor gol sundulan Cristiano Ronaldo. CR7 mencetak gol sundulan ke-145 saat tampil bersama Al Nassr melawan Monastir dalam laga fase grup Liga Champions Arab 2023, Selasa (1/8/2023) dini hari WIB.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News