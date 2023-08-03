Persib Bandung vs Bali United di lanjutan pekan keenam Liga 1 2023-2024 berakhir imbang tanpa gol. Debut pelatih baru Bojan Hodak di depan Bobotoh tak berjalan mulus, Maung Bandung kesulitan membongkar pertahanan rapat Serdadu Tridatu.

Minim peluang di babak pertama, Pangeran Biru miliki beberapa peluang di babak kedua namun sayang Adilson Maringa tampil sempurna mengamankan gawang tim tamu.

Hasil ini membuat Persib masih belum mampu menorehkan kemenangan di kandang sendiri musim ini.

Sementara Bali United mempertahankan rekor belum pernah kalah lawan Persib di era Liga 1 dan perlahan mulai menapaki puncak klasemen.

