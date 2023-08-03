...

Cetak Brace Lawan Orlando City, Lionel Messi Selebrasi Wakanda

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 14:00 WIB
Lionel Messi kembali pamerkan kualitas ketajamannya bersama Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu sukses bikin Brace ke gawang Orlando City 
 
Messi merayakan gol itu dengan cara yang cukup unik. La Pulga berselebrasi dua tangan disilangkan di dada meniru gaya Wakanda Forever usai mencetak gol pertamanya. Momen Messi selebrasi Wakanda Forever itu viral di jagat maya
 
Dalam laga tersebut, Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City dan lolos ke 16 Besar Piala Liga.
 
Produser: Febry Rachadi

(rns)

