Lionel Messi kembali pamerkan kualitas ketajamannya bersama Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu sukses bikin Brace ke gawang Orlando City

Messi merayakan gol itu dengan cara yang cukup unik. La Pulga berselebrasi dua tangan disilangkan di dada meniru gaya Wakanda Forever usai mencetak gol pertamanya. Momen Messi selebrasi Wakanda Forever itu viral di jagat maya

Dalam laga tersebut, Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City dan lolos ke 16 Besar Piala Liga.

Produser: Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News