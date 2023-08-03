Cinta Penelope ingin segera sah berpisah dengan suaminya Taha Gokhan Arikan yang berasal dari Turki. Pasangan ini sebenarnya sudah berpisah secara agama sejak setahun lalu.

Cinta ingin sidang cerai segerai usai supaya statusnya jelas dan tidak menimbulkan fitnah. Dirinya juga tidak menuntut harta gono gini kepada Taha dan hanya fokus untuk mensahkan perceraiannya secara hukum.

(mhd)

