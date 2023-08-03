Penjual pohon untuk panjat pinang mulai marak di Jakarta, Kamis (3/8). Salah satunya berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Di kawasan ini, perajin sibuk mengolah pohon untuk permainan panjat pinang. Dengan alat serut, pohon pinang sepanjang 9 meter dibuat menjadi halus. Untuk satu pohon pinang yang sudah jadi dihargai Rp700 ribu - Rp800 ribu.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
