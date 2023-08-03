...

Serunya Bermain di Kebun Binatang Mini yang Berada di Rooftop Hotel

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 16:30 WIB
Tengah berlibur ke Jawa Timur ? cobalah mampir ke kebun binatang mini yang berada di rooftop sebuah hotel. Anda bisa sekaligus menginap di hotel yang berada di jalan Karimata, Kota Jember, Jatim. 
 
Kebun Binatang ini diperuntukan hanya untuk tamu hotel yang ingin merasakan suasana berbeda. Sembari menikmati pemandangan Kota Jember dari ketinggian. 
 
Rooftop Hotel tak hanya berisi kebun binatang mini, namun ada  pula sebuah kafe yang menyediakan aneka makanan dan minuman.

