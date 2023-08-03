...

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jawa Tengah

Septyantoro, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 23:00 WIB
Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan terduga teroris berinisial TN di Sukoharjo, Jawa Tengah. TN (38) ini ditangkap di rumahnya oleh Densus 88 bersama perangkat desa yang diminta menyaksikan dan membantu proses penangkapan.
 
Menurut perangkat desa, TN dikenal jarang bergaul dengan tetangga dan sering melakukan sweeping pada warga yang mabuk.
 
TN diduga adalah salah satu jaringan teroris Agus Sujatno alias Agus Muslim yang merupakan pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada 07 Desember 2022.

