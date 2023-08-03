...

Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor Alami Kekeringan, Termasuk Kawasan Puncak

Wildan Hidayat, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 21:00 WIB
Memasuki musim kemarau, 11 Kecamatan di Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibatnya warga sulit mendapat air bersih. Kemarau membuat sumur dan mata air warga ikut kering, petugas BPBD Kabupaten Bogor, bahkan harus mengirim air bersih ke setiap Kecamatan.
 
Kepala Desa Kalong Liud menyebut ribuan warga terdampak kekeringan, hingga kesulitan mendapatkan air bersih.
 
Bahkan di Kawasan Wisata Puncak, Cisarua meminta bantuan air bersih, karena sudah mengalami kekeringan. Warga berharap Pemkab Bogor dapat mengatasi kesulitan air bersih dengan membuat sumur bor yang mudah diakses warga.

