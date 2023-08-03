...

Kapolri dan Kapolda Papua Beri Bantuan Korban Bencana di Papua Tengah

Fredy Nuboba, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 20:28 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D. Fakhiri memberikan 1.500 paket sembako 5 ton beras dan 1.500 jaket bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
 
Paket bantuan kepada Bupati Puncak, Willem Wandik di Posko Tanggap Darurat Bencana, Kamis (3/8/2023). Bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Kabupaten puncak yang menjadi terdampak cuaca ekstrem.
 
Pemerintah setempat bersama TNI-Polri juga terus berupaya menyalurkan bantuan, hingga sampai ditujuan, yaitu di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewu.

