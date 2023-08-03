...

Momen Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek Bareng Erick Thohir dan Ridwan Kamil

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 11:17 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo menjajal Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek, Kamis (3/8). Jokowi menjajal LRT dari Cimanggis, Depok, Jawa Barat, menuju ke Dukuh Atas.
 
Pantauan di lokasi, Jokowi berangkat dari Stasiun Harjamukti, pukul 08.17 WIB. Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menhub Budi Karya Sumadi.
 
Selain itu ada juga Pj Gubernur DKI Heru Budi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Jokowi kemudian turun di stasiun Cawang sekitar, pukul 08.43 WIB.
 
Diketahui, LRT Jabodebek berbeda dengan transportasi berbasis rel pada umumnya. Dengan teknologi tersebut, LRT Jabodebek dapat beroperasi tanpa masinis.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini