Presiden Joko Widodo menjajal Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek, Kamis (3/8). Jokowi menjajal LRT dari Cimanggis, Depok, Jawa Barat, menuju ke Dukuh Atas.
Pantauan di lokasi, Jokowi berangkat dari Stasiun Harjamukti, pukul 08.17 WIB. Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Selain itu ada juga Pj Gubernur DKI Heru Budi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Jokowi kemudian turun di stasiun Cawang sekitar, pukul 08.43 WIB.
Diketahui, LRT Jabodebek berbeda dengan transportasi berbasis rel pada umumnya. Dengan teknologi tersebut, LRT Jabodebek dapat beroperasi tanpa masinis.
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira Aulia W
(fru)
