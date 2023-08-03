Sultan Rifat Alfatih (20) menjadi korban kabel fiber optik yang menjuntai. Korban mahasiswa Unibraw Malang dan TKP di Jalan Antasari Raya, Jaksel. Dengan tangannya sendiri, Sultan Rifat menulis surat untuk presiden.

Selain kepada presiden, surat juga untuk Menko Polhukam Mahfud MD. Pemuda itu ingin pejabat tinggi memberikan atensi untuk masyarakat. Saat ini, pihak keluarga minta pemilik kabel bertanggungjawab.

Reporter: Ari Sandita

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

