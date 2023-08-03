...

Inilah Penampakan Komplek Perumahan Mewah yang Terbengkalai di Kawasan Industri Pulogadung

Muhammad Farhan, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 10:45 WIB
Beginilah penampakan kompleks perumahan mewah yang terbengkalai di tengah kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur. Hampir 13 tahun berdiri, perumahan ini terlihat masih lengkap dan tertata selayaknya perumahan elite pada umumnya.
 
Mulai dari pos penjagaan hingga blok-blok terbaginya jajaran rumah, sudah terbentuk rapi meski kondisi rumah tersebut tidak lagi layak huni. Walau demikian, banyak sekali pepohonan dan semak belukar yang mengelilingi pekarangan rumah-rumah yang kini telah kosong. 
 
Diketahui, sejak dibangun pada 2010, perumahan tersebut sempat dihuni oleh 2 keluarga selama 6 bulan saja.
 
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: Kristo Suryokusumo

