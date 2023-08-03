Satpol PP dan TNI menyisir warung remang-remang, Kamis (3/8). TKP di Cikarang Pusat, Cikarang Selatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Melihat petugas datang, pemilik langsung menutup warungnya.

Sejumlah orang diduga PSK kabur hingga masuk ke areal persawahan. Petugas mengamankan sembilan wanita dan seorang pria hidung belang. Pria itu tengah berada dalam kamar bersama seorang wanita.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

