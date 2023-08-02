Sadio Mane menerima pinangan Al Nassr untuk bermain di Liga Arab Saudi. Setelah jalani musim mengecewakan di Jerman,

Mane dilepas Bayern Munich dengan transfer 40 juta euro.

Bintang Senegal itu menerima gaji mewah sebesar 39 juta euro dengan ikatan dikontrak selama 4 tahun hingga 2027.

Kenakan nomor punggung 10, Mane akan menambah tajam

daya gedor Faris Najd bersama Cristiano Ronaldo.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News