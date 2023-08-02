FIFA hari ini Rabu (2/8) tinggalkan catatan untuk Stadion Manahan Solo pascainspeksi, kemarin. Kondisi rumput lapangan untuk gelaran Piala Dunia U-17 masih harus dibenahi. Inspeksi FIFA untuk melihat kelayakan lapangan untuk venue Piala Dunia U-17.

Selain rumput, FIFA juga inspeksi infrastruktur, sarana dan keamanan. Sebelumnya FIFA inspeksi Stadion Sriwedari, Banyuanyar, Kota Barat Sriwaru, Lapangan Bulukan dan Stadion Universitas Sebelas Maret.

Hal itu disampaikan Kadispora Kota Solo Rini Kusumandari.

