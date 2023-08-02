...

Pasar Kreatif 2023 di Bandung Kembali Digelar

Dinda Elita, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 17:45 WIB
Memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Bandung menggelar Pasar Kreatif 2023. Acara yang berlangsung selama 10 hari tersebut menampilkan aneka produk lokal dengan beragam inovasi
 
Melalui Pasar Kreatif, Pemkot Bandung berharap dapat memacu sinergi para pelaku usaha serta membangkitkan perekonomian. Digelar di 7 pusat perbelanjaan, sedikitnya ada 42 pelaku UMKM yang menampilkan produk mereka di tempat ini
 
Mulai dari jam tangan kayu, aksesoris seperti tas dan perlengkapan wanita, hingga olahan makanan dan minuman
 
Kontributor: Maulana Finkran
Produser: Dinda Elita

(rns)

