Memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Bandung menggelar Pasar Kreatif 2023. Acara yang berlangsung selama 10 hari tersebut menampilkan aneka produk lokal dengan beragam inovasi

Melalui Pasar Kreatif, Pemkot Bandung berharap dapat memacu sinergi para pelaku usaha serta membangkitkan perekonomian. Digelar di 7 pusat perbelanjaan, sedikitnya ada 42 pelaku UMKM yang menampilkan produk mereka di tempat ini

Mulai dari jam tangan kayu, aksesoris seperti tas dan perlengkapan wanita, hingga olahan makanan dan minuman

Kontributor: Maulana Finkran

Produser: Dinda Elita

(rns)

