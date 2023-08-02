...

Penjual Pernak-pernik Kemerdekaan Mulai Menjamur di Jakarta

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 13:15 WIB
Penjual pernak-pernik kemerdekaan mulai menjamur. Salah satunya di Pasar Jatinegara Mester, Jakarta Timur
 
Beragam pernak-pernik kemerdekaan dijual di lokasi tersebut. Banyaknya pernak-pernik dan hiasan 17 Agustus membuat pembeli selalu ramai. Bukan saja bendera, aksesoris untuk lomba juga bisa ditemukan
 
Untuk bendera merah putih dijual dari Rp15 ribu hingga Rp50 ribu. Lonjakan pembeli diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 10 Agustus 
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

