Penjual pernak-pernik kemerdekaan mulai menjamur. Salah satunya di Pasar Jatinegara Mester, Jakarta Timur

Beragam pernak-pernik kemerdekaan dijual di lokasi tersebut. Banyaknya pernak-pernik dan hiasan 17 Agustus membuat pembeli selalu ramai. Bukan saja bendera, aksesoris untuk lomba juga bisa ditemukan

Untuk bendera merah putih dijual dari Rp15 ribu hingga Rp50 ribu. Lonjakan pembeli diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 10 Agustus

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News