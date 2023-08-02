...

Ditjen Imigrasi Bongkar Pemalsuan Cap Keimigrasian untuk Selundupkan Manusia ke Amerika

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 17:22 WIB
A A A
Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengungkap dugaan pidana pemalsuan cap keimigrasian untuk menyelundupkan manusia ke Amerika Serikat. Adapun terduga pelaku yakni seorang perempuan berinisial ODG (37).
 
Menurut keterangan, kasus itu berawal dari temuan cap keimigrasian yang dicurigai palsu pada sejumlah paspor milik WNI yang mengajukan visa ke Kedubes Amerika.
 
Penyidik Keimigrasian kin telah mengamankan beberapa barang bukti. 
 
Di antaranya, lima paspor RI milik calon korban, satu paspor milik tersangka. 
 
Reporter: Arie Dwi Satrio
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini