Abdullah (50) warga Jalan KH Azhari, 11 Ulu, Pelembang ditangkap, Rabu (2/8). Pelaku ditangkap karena menyimpan senpi jenis FM buatan pabrik
Polisi mengamankan puluhan amunisi yang disimpan di belakang rumah. Pria paruh baya itu mengaku senpi dan amunisi milik seseorang inisial R. Kepada polisi, pelaku mengaku senpi digadaikan kepadanya senilai Rp15 juta
Kontributor: Muhammad David
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow