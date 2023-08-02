...

Simpan Senpi dan Puluhan Amunisi di Belakang Rumah, Pria di Palembang Ditangkap

Muhammad David, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 13:00 WIB
Abdullah (50) warga Jalan KH Azhari, 11 Ulu, Pelembang ditangkap, Rabu (2/8). Pelaku ditangkap karena menyimpan senpi jenis FM buatan pabrik
 
Polisi mengamankan puluhan amunisi yang disimpan di belakang rumah. Pria paruh baya itu mengaku senpi dan amunisi milik seseorang inisial R. Kepada polisi, pelaku mengaku senpi digadaikan kepadanya senilai Rp15 juta
 
Kontributor: Muhammad David
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

