DPRD Jawa Barat menetapkan masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil berakhir 5 September 2023. Penetapan itu berdasarkan surat dari Kemendagri terkait dengan sisa jabatan satu bulan ke depan.

Dalam masa jabatannya, Ridwan Kamil berhasil membuat Provinsi Jabar mendapatkan 540 penghargaan.

Ridwan Kamil pun meminta maaf pada masyarakat jika dalam memimpin banyak kekurangan. Ia akan memaksimalkan sisa masa jabatannya untuk beberapa peresmian di Jawa Barat

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News