Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri seminar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara itu digelar di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (1/8).

Kedatangan Ganjar disambut langsung oleh sesepuh Pondok Pesantren Buntet. Para santri juga memberikan dukungan terhadap Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar berterimakasih atas sambutan hangat dari ulama di Cirebon.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Akira Aulia W

