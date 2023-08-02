Polda Jabar menemukan fakta baru terkait kasus polisi tembak polisi. Hal itu diungkap dalam jumpa pers kasus pada Selasa (1/8/2023).

Senpi meletus di TKP Cikeas, Gunung Putri, Bogor, korbannya insial IDF. Pelaku sempat akan melarikan diri setelah senpi meletus namun diamankan.

Pelaku diamankan oleh rekan-rekannya yang berada di TKP.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

