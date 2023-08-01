Beginilah momen Sunan Kalijaga mendampingi Shinta Bachir saat datang ke PA Jakarta Timur, Selasa (1/8). Kedatangannnya keduanya untuk menghadiri agenda mediasi.

Dalam kesempatan ini, Sunan selaku kuasa hukum tegas memperingati suami Shinta yakni Indra Krsitianto. Sikap Indra dinilai membuat Shinta Bachir tidak nyaman.

Diketahui, Sidang cerai Sinta Bachir dan Indra Kristianto ditunda hari ini, Selasa (1/8). Mediasi selanjutnya akan kembali digelar pada 8 Agustus 2023 mendatang.

Reporter: Melati Pratiwi

Produser: Akira Aulia W

