...

Momen Sunan Kalijaga Peringatkan Suami Shinta Bachir, Sikapnya Bikin Tak Nyaman

Melati Pratiwi, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 16:15 WIB
A A A
Beginilah momen Sunan Kalijaga mendampingi Shinta Bachir saat datang ke PA Jakarta Timur, Selasa (1/8). Kedatangannnya keduanya untuk menghadiri agenda mediasi.
 
Dalam kesempatan ini, Sunan selaku kuasa hukum tegas memperingati suami Shinta yakni Indra Krsitianto.  Sikap Indra dinilai membuat Shinta Bachir tidak nyaman. 
 
Diketahui, Sidang cerai Sinta Bachir dan Indra Kristianto ditunda hari ini, Selasa (1/8). Mediasi selanjutnya akan kembali digelar pada 8 Agustus 2023 mendatang.
 
Reporter: Melati Pratiwi 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini