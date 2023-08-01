...

Berkah Agustusan, Omzet Perajin Bendera Merah Putih Melonjak

Hari Tambayong, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 14:58 WIB
Perayaan HUT RI, menjadi berkah bagi para perajin bendera. Seperti di Kampung Bendera, Jalan Darmo Kali, Surabaya. 
 
Sejumlah pembeli berdatangan untuk membeli pernak-pernik 17 Agustus. Mulai dari bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih. 
 
Pembeli pernak-pernik ini tidak datang dari dalam kota saja. Banyak juga pembeli yang datang dari luar kota. 
 
Salah satunya Inaya yang datang dari Sidoarjo. Ia mengaku membeli langsung dari perajin karena harganya lebih murah. 
 
Kampung bendera di Jalan Darmo Kali, Surabaya ini sudah ada sejak tahun 1970. Setiap tahun jumlah pedagang bendera terus bertambah di kawasan ini. 
 
Kontributor: Hari Tambayong
Produser: Akira Aulia W

