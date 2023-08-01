Tingginya polutan di kota-kota besar di Indonesia dapat menyebabkan infeksi bagi organ pernapasan. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti pengidap asma. Menjaga kebersihan rongga hidung dan lingkungan adalah hal yang wajib dilakukan untuk mencegah penyakit ISPA

Bagaimana cara menghindari penyakit ISPA? dan bagaimana cara menjaga kebersihan rongga hidung? Simak penjelasan dr. Taufani Dewi yang akan memberikan tipsnya untuk anda.

(fru)

