Pemerintah akan Luncurkan Pelayanan Satu Pintu untuk Event Seni dan Olahraga

Raka Novianto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 18:00 WIB
Pemerintah berencana akan meluncurkan pelayanan satu pintu berbasis elektronik untuk kegiatan seni dan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar para penyelenggara bisa memantau perizinan acara yang akan diselenggarakan secara langsung
 
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi waktu.
 
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong industri seni dan olahraga dapat menggelar acara dengan lebih mudah dan terukur. 

