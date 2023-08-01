...

Markas KKB Diserbu Tim Gabungan, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Pos Brimob Tewas

Nathan Making, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 20:40 WIB
Personel gabungan TNI-Polri langsung melakukan penyisiran di sekitar Kota Yahukimo setelah insiden penembakan pos Brimob Polda Papua yang dilakukan oleh KKB Papua, Senin (31/7).
 
Petugas mengamankan satu orang terduga KKB Wilayah Yahukimo berinisial AS, dari pengembangan personel gabungan melakukan penyergapan di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo dan mengakibatkan 2 terduga KKB tewas dalam baku tembak.
 
Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz saat ini melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan KKB Wilayah Yahukimo.

Berita Terkait

