Personel gabungan TNI-Polri langsung melakukan penyisiran di sekitar Kota Yahukimo setelah insiden penembakan pos Brimob Polda Papua yang dilakukan oleh KKB Papua, Senin (31/7).

Petugas mengamankan satu orang terduga KKB Wilayah Yahukimo berinisial AS, dari pengembangan personel gabungan melakukan penyergapan di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo dan mengakibatkan 2 terduga KKB tewas dalam baku tembak.

Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz saat ini melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan KKB Wilayah Yahukimo.

