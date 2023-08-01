Mario Dandy memberikan keterangannya sebagai terdakwa kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (1/8/2023) ini.

Dalam pengakuannya itu, Mario awalnya tak mencurigai anak AG berselingkuh dengan David Ozora, tapi seseorang bernama Nefan.

Mario mengaku, dia menerima informasi dari Amanda kalau anak AG itu berselingkuh. Kala menerima kabar dari Amanda itu, kata Mario, dia lantas menghubungi David menggunakan handphonenya lantaran yang dia tahu, orang terakhir yang dekat anak AG itu hanyalah David.

Bahkan, saat dia bertemu dengan David, dia dan David kerap membahas tentang AG.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News