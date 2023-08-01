...

Mario Dandy Mengaku Terpancing karena Kabar Anak AG Selingkuh, Awalnya Cemburu Bukan pada David Ozora

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 18:45 WIB
A A A
Mario Dandy memberikan keterangannya sebagai terdakwa kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (1/8/2023) ini. 
 
Dalam pengakuannya itu, Mario awalnya tak mencurigai anak AG berselingkuh dengan David Ozora, tapi seseorang bernama Nefan.
 
Mario mengaku, dia menerima informasi dari Amanda kalau anak AG itu berselingkuh. Kala menerima kabar dari Amanda itu, kata Mario, dia lantas menghubungi David menggunakan handphonenya lantaran yang dia tahu, orang terakhir yang dekat anak AG itu hanyalah David. 
 
Bahkan, saat dia bertemu dengan David, dia dan David kerap membahas tentang AG.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini