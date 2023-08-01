Selebgram Remi Lucidi tewas usai jatuh dari lantai 68 di Hong Kong, Kamis (27/). Remi merupakan selebgram yang kerap melakukan aksi panjat gedung-gedung tinggi. Dia terjatuh dari gedung apartemen di kompleks Menara Tregunter, Hong Kong.

Diketahui gedung tersebut memiliki ketinggian sekitar 219 meter. Remi ditemukan meninggal di tempat kejadian oleh petugas keamanan. Kepolisian Hong Kong pun menyelidiki kasus ini apakah ada unsur kriminal atau tidak.

