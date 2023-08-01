Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meresmikan Revitalisasi Kelistrikan Istana Kepresidenan hari ini, Selasa (1/8). Peresmian itu digelar di Power House PLN Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Pratikno menyebut infrastruktur kelistrikan di istana belum pernah mengalami perbaikan signifikan. Ia pun bersyukur atas selesainya revitalisasi kelistrikan itu.

Revitalisasi kelistrikan ini diharap dapat lebih aman, stabil dan juga ramah terhadap lingkungan.

Kontributor: Raka Dwi Novianto

Produser: Akira Aulia W

(rns)

