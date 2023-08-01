...

Sejarah Baru, Mensesneg Resmikan Revitalisasi Kelistrikan PLN di Istana Kepresidenan Jakarta Setelah 63 Tahun Sejak Zaman Bung Karno

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 11:45 WIB
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meresmikan Revitalisasi Kelistrikan Istana Kepresidenan hari ini, Selasa (1/8). Peresmian itu digelar di Power House PLN Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
 
Pratikno menyebut infrastruktur kelistrikan di istana belum pernah mengalami perbaikan signifikan. Ia pun bersyukur atas selesainya revitalisasi kelistrikan itu.
 
Revitalisasi kelistrikan ini diharap dapat lebih aman, stabil dan juga ramah terhadap lingkungan.
 
Kontributor: Raka Dwi Novianto 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

