Pihak Ancol mengecam tindakan sekuriti yang menewaskan seorang pria. Pria itu diduga melakukan pencurian hingga dihajar tenaga keamanan. Pihak Ancol akan evaluasi SDM dan memperbaiki manajemen keamanan

Diketahui empat sekuriti yang diamankan bekerja sebagai tenaga kontrak. Managemen Ancol juga sudah memberhentikan empat sekuriti itu. Saat ini, Selasa (1/8) kasus ditangani Polsek Pademangan, Jakut

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News