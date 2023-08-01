Pihak Ancol mengecam tindakan sekuriti yang menewaskan seorang pria. Pria itu diduga melakukan pencurian hingga dihajar tenaga keamanan. Pihak Ancol akan evaluasi SDM dan memperbaiki manajemen keamanan
Diketahui empat sekuriti yang diamankan bekerja sebagai tenaga kontrak. Managemen Ancol juga sudah memberhentikan empat sekuriti itu. Saat ini, Selasa (1/8) kasus ditangani Polsek Pademangan, Jakut
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
