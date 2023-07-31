...

Momen Dewi Perssik Enggan Tanggapi Somasi yang Dilayangkan Saiful Jamil

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 12:27 WIB
A A A
Penyanyi Dewi Perssik buka suara setelah disomasi oleh mantan suaminya, Saiful Jamil. Ia di somasi terkait dugaan beberapa fitnah tentang dirinya di media sosial. Saat ditemui, Dewi Perssik itu berjalan santai sembari melempar senyuman.
 
Dewi Perssik tampak enggan berbicara banyak terkait somasi tersebut. Alasannya ia tidak mau memberikan panggung untuk Saiful Jamil.
 
Sebelumnya, Saiful Jamil melayangkan somasi kepada Dewi Perssik terkait dugaan fitnah di medsos. 
 
Reporter: Ayu Utami Anggraeni 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini