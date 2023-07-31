Penyanyi Dewi Perssik buka suara setelah disomasi oleh mantan suaminya, Saiful Jamil. Ia di somasi terkait dugaan beberapa fitnah tentang dirinya di media sosial. Saat ditemui, Dewi Perssik itu berjalan santai sembari melempar senyuman.

Dewi Perssik tampak enggan berbicara banyak terkait somasi tersebut. Alasannya ia tidak mau memberikan panggung untuk Saiful Jamil.

Sebelumnya, Saiful Jamil melayangkan somasi kepada Dewi Perssik terkait dugaan fitnah di medsos.

Reporter: Ayu Utami Anggraeni

Produser: Akira Aulia W

