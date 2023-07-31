Polisi menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Belawan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

Aksi penggerebekjan diwarnai aksi kejar-kejaran, petugas berhasil mengamankan 4 pelaku, 2 dinyatakan sebagai bandar dan 2 pengguna yang tengah asik menghisap sabu.

Selain menyita sabu dan ganja, polisi juga menyita 2 mesin judi jackpot yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penggerebekan.

Kontributor: Adi Palapa Harahap

