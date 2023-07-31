...

Diwarnai Kejar-Kejaran, Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Bantaran Sungai Belawan

Adi Palapa Harahap, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 22:15 WIB
Polisi menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Belawan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
 
Aksi penggerebekjan diwarnai aksi kejar-kejaran, petugas berhasil mengamankan 4 pelaku, 2 dinyatakan sebagai bandar dan 2 pengguna yang  tengah asik menghisap sabu.
 
Selain menyita sabu dan ganja, polisi juga menyita 2 mesin judi jackpot yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penggerebekan.
 
Kontributor: Adi Palapa Harahap

(fru)

