Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (31/7/2023). Aksi tersebut buntut adanya oknum penguasa proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan.

Dalam aksi tersebut diwarnai bakar bakar ban serta orasi. Mereka menuntut adanya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinkes Kabupaten Sukabumi, yang memiliki anggaran mencapai Rp28 miliar.

Reporter : Ilham Nugraha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

