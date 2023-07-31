Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (31/7/2023). Aksi tersebut buntut adanya oknum penguasa proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan.
Dalam aksi tersebut diwarnai bakar bakar ban serta orasi. Mereka menuntut adanya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinkes Kabupaten Sukabumi, yang memiliki anggaran mencapai Rp28 miliar.
Reporter : Ilham Nugraha
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow