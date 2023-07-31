...

OKEZONE UPDATES: Warga Jombang Pecahkan 3 Rekor MURI dalam Sehari hingga Serunya Wahana Menantang Adrenalin Mike Funland

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 07:36 WIB
Ratusan warga di Jombang memecahkan tiga rekor MURI sekaligus dalam sehari, sementara ratusan anak usia dini hingga pelajar menegah atas mengadu kekuatan dalam kompetisi robot di Bali.
 
Video menarik lainnya datang dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana objek wisata Mikie Funland ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata ini menawarkan berbagai wahana menantang adrenalin.
 
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

