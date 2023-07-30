...

Persentase Peluang Sandiaga Uno Dampingi Ganjar Pranowo Sebagai Bacawapres Capai 99 Persen

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 22:46 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, berpeluang menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan langsung PLT Ketua Umum Partai PPP, Mardiono, usai melantik, Pengurus Pusat Wanita Persatuan Pembangunan di Kota Surabaya bersama Sandiaga Uno.
 
Sementara Sandiaga Uno optimis memenangkan Partai Persatuan Pembangunan baik di Pilpres maupun Pileg. Mardiono mengatakan, peluang Sandiaga Uno menjadi Bacawapres sudah 99 persen dan satu persennya adalah takdir.
 
Peluang ini muncul setelah ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyampaikan lima nama kandidat Bacawapres, yang salah satunya adalah Sandiaga Uno.
 
Kontributor: Rahmat Ilyasan
Produser: Dinda Elita

(fru)

