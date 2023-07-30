Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Jeannie Latumahina, mengadakan konferensi pers, terkait pengaduan masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tulungagung, Jawa Timur.

Konferensi pers ini mengundang sejumlah orang tua yang anaknya tidak bisa bersekolah di SMA Kedungwaru, Tulungagung. Masyarakat mengatakan bahwa ada banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada proses PPDB.

Salah satu yang disoroti oleh RPA Perindo, ada 17 siswa yang tidak bisa mendaftar di SMA Kedungwaru, padahal berdasarkan aturan zonasi maupun jalur prestasi, siswa pendaftar sudah memenuhi syarat.

Untuk itu, Jeannie memberikan surat kepada menteri pendidikan dan memohon agar 17 siswa ini bisa masuk ke SMA Kedungwaru.

Kontributor: Anang Agus Faisal

Produser: Dinda Elita