Setelah sempat langka beberapa pekan, distribusi pasokan gas 3 kg dari pertamina mulai lancar. Gas kg didustribusikan ke setiap pangkalan di Kab. Mandailing Natal, Sumatra Utara.

Kendati demikian, pemilik pangkalan mengaku pasokan gas 3 kg jumlahnya masih terbatas. Pasokan gas 3 Kg rentan mengalami kelangkaan kembali, jika permintaan konsumen meningkat.

Pemilik pangkalan telah mengajukan penambahan kuota ke pihak agen. Namun hingga kini hal tersebut belum dipenuhi tanpa ada alasan yang pasti.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: Dinda Elita

(fru)

