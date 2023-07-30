...

Distribusi Pasokan Gas 3 Kg di Mandailing Natal Mulai Lancar setelah Alami Kelangkaan Beberapa Minggu

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 19:00 WIB
Setelah sempat langka beberapa pekan, distribusi pasokan gas 3 kg dari pertamina mulai lancar. Gas kg didustribusikan ke setiap pangkalan di Kab. Mandailing Natal, Sumatra Utara.
 
Kendati demikian, pemilik pangkalan mengaku pasokan gas 3 kg jumlahnya masih terbatas. Pasokan gas 3 Kg rentan mengalami kelangkaan kembali, jika permintaan konsumen meningkat.
 
Pemilik pangkalan telah mengajukan penambahan kuota ke pihak agen. Namun hingga kini hal tersebut belum dipenuhi tanpa ada alasan yang pasti.
 
Kontributor: Ahmad Husein Lubis
Produser: Dinda Elita

