Beginilah iring-iringan mobil jenazah yang membawa lima korban ke Sidoarjo, Jatim. Setelah diidentifikasi, satu per satu korban tewas mulai dimasukkan ke ambulans. Tampak sebagian jenazah dikeluarkan menggunakan peti.

Sebelumnya, atas kejadian ini terdapat enam korban yang tewas. Sementara, dua korban lainnya mengalami luka berat. Dari keenam korban yang tewas, lima korban diantar ke rumah duka di Sidoarjo.

Diketahui, kecelakaan ini terjadi di perlintasan tak berpintu di Desa Jabon, Jombang, Jatim, Minggu (30/7) dini hari.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News