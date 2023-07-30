...

Ganjar Pranowo Cerita Risiko Jadi Pemimpin: Di-bully hingga Dimarahi Rakyat

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 09:15 WIB
Bakal calon Presiden 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo berbagi cerita menjadi saat menjadi seorang pemimpin harus terbiasa di-bully hingga dimarahi rakyat. Ia juga menyebutkan, untuk menjadi pemimpin juga tidak boleh ragu dalam mengambil sebuah keputusan.
 
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di Talkshow: Hari Menjadi Manusia, di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).
 
Ganjar menjelaskan, selama dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah dirinya harus selalu mendengarkan keluh kesah warganya. Sesekali bahkan ia sampai dimarahi jika ada suatu hal yang menurut warganya tidak benar. 
 
Lebih lanjut, ia juga mencontohkan beberapa permasalahan keputusan yang diambilnya membuat sejumlah pihak tidak terima.
 
