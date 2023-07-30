Bacapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hadir di acara Talkshow ‘Hari Menjadi Manusia’, Sabtu (29/7/2023).

Terlihat Ganjar dan Anies saling berbincang dengan Anies hingga berfoto menunjukkan love sign.

Dalam talkshow tersebut Ganjar menegaskan akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo di sektor pembangunan.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News