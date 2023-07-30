...

Bertemu Anies Baswedan di Jaksel, Ganjar Sampaikan Pesan Ini

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 09:04 WIB
Bacapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hadir di acara Talkshow ‘Hari Menjadi Manusia’, Sabtu (29/7/2023).
 
Terlihat Ganjar dan Anies saling berbincang dengan Anies hingga berfoto menunjukkan love sign.
 
Dalam talkshow tersebut Ganjar menegaskan akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo di sektor pembangunan. 
 
Produser: Reza Ramadhan

