Bacapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hadir di acara Talkshow ‘Hari Menjadi Manusia’, Sabtu (29/7/2023).
Terlihat Ganjar dan Anies saling berbincang dengan Anies hingga berfoto menunjukkan love sign.
Dalam talkshow tersebut Ganjar menegaskan akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo di sektor pembangunan.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow