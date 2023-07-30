...

OKEZONE UPDATES: Viral Kades Pesta Miras di Sidoarjo hingga Juventus Susah Payah Kalahkan AC Milan

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 06:46 WIB
Okezone Updates dibuka oleh video viral oknum kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur, pesta miras dalam perayaan satu tahun kepemimpinannya. Sementara sejumlah warga di Kabupaten Muaro Jambi, kaya mendadak usai mendapatkan ganti rugi lahan pembangunan tol.
 
Video menarik lainnya datang dari 'lapangan hijau' di mana Juventus harus susah payah mengalahkan AC Milan pada laga pramusim di Amerika Serikat. Kemenangan Nyonya Besar ditentukan lewat adu penalti.

(fru)

