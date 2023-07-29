...

Gas Elpiji Langka, Warga Jombang Olah Kotoran Sapi Jadi Biogas

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 21:15 WIB
Kelangkaan gas elpiji bukan hal mengkhawatirkan bagi warga Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, Jawa Timur. Sejak beberapa tahun lalu, mereka telah menggunakan biogas yang dibuat dari kotoran sapi ternak mereka sendiri
 
Dengan biogas tersebut, mereka kini sudah tidak perlu lagi membeli gas elpiji. Total sudah ada sekitar 40 KK warga di desanya yang memiliki biogas buatan sendiri

(fru)

