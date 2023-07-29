Kelangkaan gas elpiji bukan hal mengkhawatirkan bagi warga Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, Jawa Timur. Sejak beberapa tahun lalu, mereka telah menggunakan biogas yang dibuat dari kotoran sapi ternak mereka sendiri

Dengan biogas tersebut, mereka kini sudah tidak perlu lagi membeli gas elpiji. Total sudah ada sekitar 40 KK warga di desanya yang memiliki biogas buatan sendiri

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News