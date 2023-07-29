Pemotongan pita oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menandai dibukanya Jawa Tengah Expo 2023 di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (28/7/2023) siang. Sebanyak 34 Gerai dari aneka produk fashion hingga olahan makanan menarik perhatian masyarakat Kalimantan Selatan.

Bacapres dari Partai Perindo ini juga tak lupa memamerkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah. Di antaranya keramik asal Boyolali, minyak wangi atsiri asal Karanganyar hingga batik dari Pekalongan.

Pameran ini juga diharapkan bisa saling berbagi ilmu dengan Kalimantan Selatan seperti teknik pemasaran produk UMKM agar bisa diminati pembeli dari luar daerah.

Reporter : Suhardian

Produser: Reza Ramadhan

