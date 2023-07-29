Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menganggap, sekolah yang ada di tanah air membuat stres. Hal itu didasari lantaran ia merasa siswa kerapkali dimarahi dan dirundung

Menurutnya, sekolah yang menyenangkan harusnya dapat membuat siswa rindu dengan guru dan teman-temannya. Sekolah yang senang itu, kata Ganjar, seperti yang tergambarkan dalam film School of Rock

Menurutmya, film itu menggambarkan tentang anak-anak yang diberi kebebasan untuk mencari bakat yang disukai di sekolah

(fru)

