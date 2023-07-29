Satpol PP dan Sudin Sosial DKI Jakarta menggelar razia PPKS. Manusia silver kabur saat razia di Jalan Cideng Raya, Gambir, Jakpus. Petugas yang mencoba mengejar kewalahan dan terpaksa menyerah

Selain manusia silver, pengamen juga lari tunggang-langgang. Pengamen itu nyaris tertabrak kendaraan yang melintas

Di Jalan KH Hasyim Ashari, petugas mengamankan seorang wanita. Diamankan pula dua orang pria yang diduga gelandangan di TKP yang sama. Saat ini, Sabtu (29/7) belasan orang yang terjaring razia berada di Dinsos

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News