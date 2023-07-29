...

Razia PPKS di Gambir Diwarnai Aksi Kabur Manusia Silver dan Pengamen

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 18:00 WIB
Satpol PP dan Sudin Sosial DKI Jakarta menggelar razia PPKS. Manusia silver kabur saat razia di Jalan Cideng Raya, Gambir, Jakpus. Petugas yang mencoba mengejar kewalahan dan terpaksa menyerah
 
Selain manusia silver, pengamen juga lari tunggang-langgang. Pengamen itu nyaris tertabrak kendaraan yang melintas
 
Di Jalan KH Hasyim Ashari, petugas mengamankan seorang wanita. Diamankan pula dua orang pria yang diduga gelandangan di TKP yang sama. Saat ini, Sabtu (29/7) belasan orang yang terjaring razia berada di Dinsos 

