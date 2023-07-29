Dua emak-emak tewas setelah motor yang dikendarai tertabrak kereta, Jumat (28/7). Peristiwa di perlintasan tanpa palang Sei Baban, Serdang Bedagai, Sumut.

Awalnya korban melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Di perlintasan tanpa palang korban terus melaju dan tertabrak kereta yang melintas.

Warga di sekitar lokasi sempat berteriak memperingatkan ada kereta. Korban bernama Nursiah (55) dan Tiodor Boru Simbolon (57).

Sepeda motor yang dikendarai korban terpental sejauh 10 meter. Keduanya tewas dengan kondisi mengenaskan di TKP.

Kontributor: Wahyu Rustandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

