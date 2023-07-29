...

3 Hektare Lahan Hutan Jati Terbakar di Pangandaran, Api Diduga dari Sisa Pembakaran Sampah

Irfan Ramdiansyah, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 13:45 WIB
Sekitar tiga hektare lahan terbakar di Karangmulya, Padaherang, Pangandaran. Api semakin besar, tiga unit mobil pemadam dikerahkan, Jumat (28/7).  Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi sulit dijangkau.
 
Warga khawatir api merembet ke permukiman di dekatnya. Penyebab kebakaran diduga akibat sisa pembakaran sampah di dekat TKP.
 
Kontributor: Irfan Ramdiansyah
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

