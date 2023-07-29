Sekitar tiga hektare lahan terbakar di Karangmulya, Padaherang, Pangandaran. Api semakin besar, tiga unit mobil pemadam dikerahkan, Jumat (28/7). Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi sulit dijangkau.

Warga khawatir api merembet ke permukiman di dekatnya. Penyebab kebakaran diduga akibat sisa pembakaran sampah di dekat TKP.

Kontributor: Irfan Ramdiansyah

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

